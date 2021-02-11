В Мурманской области начнут строить глэмпинги

Строительство первых глэмпингов (модульные быстровозводимые гостиницы) для туристов на полуостровах Средний и Рыбачий в Мурманской области начнется в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис, передает ТАСС.

«Мы уже нашли точки и территории, где уже в 2021 году должно начаться создание первых глэмпингов для того, чтобы уже принимать туристов на очень высоком, качественном уровне», — сказал он.

Глава региона уточнил, что туроператоры будут отвечать за сохранение экологии на выбранных уникальных территориях.

Ранее координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников говорил, что такой вид экологического туризма позволит по-настоящему развивать Арктику, а северным регионам привлечь обеспеченных путешественников, создать рабочие места и увеличить свои доходы.

Проект по созданию туристического кластера реализует компания «Порт Лиинахамари». Объект у границы с Норвегией будет состоять из горнолыжного комплекса, четырех гостиниц, глэмпинга и аквацентра, инфраструктуры для захода круизных судов и яхт, морской рыбалки, дайвинга. Ориентировочно он заработает в 2027 году.