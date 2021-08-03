В Татарстане пройдет международный турнир по брейкдансу и граффити

В Казани, Республика Татарстан, пройдет международный турнир по граффити и брейкдансу COMBOnation X3. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает НТР 24.

Турнир начнется 27 августа и продлится три дня. Помимо брейкданс-турнира и граффити-баттлов посетителей мероприятия ждут танцевальные мастер-классы и лекции. Турнир завершится фестивалем электронной музыки COMBOnight.

Мероприятие проводится в Казани уже в 13-й раз при поддержке министерства молодежи республики, фонда Tatneft и агентства «Росмолодежь».

2 августа сообщалось, что в Казани откроется выставка народного художника Олега Кульпина. Экспозиция в национально-художественной галереи «Хазинэ» будет приурочена к 75-летию мастера пейзажа и натюрморта. В этом же месяце стало известно, что в Татарстане пройдет фестиваль финно-угорской культуры.