Врач с тату на все тело дала отпор осудившим ее за фото в бикини коллегам

Австралийский врач, которую в сети прозвали самым татуированным доктором в мире, дала отпор осудившим ее за фото в бикини коллегам и запустила флешмоб. Об этом сообщает Daily Star.

Владелица тату-салона Сара Джейн (Sarah Jane), которая регулярно демонстрирует свои татуировки на фото в бикини, обратила внимание на исследование в журнале Vascular Surgery. Специалистка раскритиковала автора материала, утверждавшего, что фотографироваться в купальниках и нарядных платьях неуместно для женщин-медиков.

«Женщины-хирурги, врачи, медсестры и все медицинские работники тоже могут носить бикини, платья или халаты. Это не влияет на качество нашей работы в сфере медицинских услуг. Мы можем носить то, что хотим, в наше свободное время. Это вовсе не мешает нам спасать жизни людям», — написала она в одном из своих постов в Instagram. Героиня материала также добавила, что сексизм — довольно распространенное явление у медиков.

Фото опубликовано @leilianebrito_

В результате Джейн призвала женщин размещать фотографии в купальниках или платьях в соцсетях с хэштегом #medbikini. «Мы должна исключить сексизм из медицины, сейчас 2020 год!» — подчеркнула доктор.

В настоящий момент по названному хэштегу опубликовано больше 11 тысяч снимков.

В мае, во время вспышки коронавируса, анонимный пользователь разместил фотографию российской медсестры, которая выполняла работу в защитном костюме, надетом поверх бикини. По словам коллег Надежды Жуковой, в костюме работать очень жарко, поэтому она решила не надевать одежду. При этом они подчеркивают, что девушка не ожидала, что ее костюм будет так просвечивать.