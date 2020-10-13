Кассирша сняла человеческое лицо в мусорном баке и напугала зрителей

Пользовательница TikTok Саванна Стьюбс (Savannah Stuebs) выложила ролик, в котором случайно запечатлела в мусорном баке посреди ресторана быстрого питания образ, напоминающий человеческое лицо. Ее запись набрала более двух миллионов просмотров и также напугала зрителей.

Стьюбс записала видео некоторое время назад, когда работала в ресторане кассиршей. Она заметила неожиданную деталь, только когда решила пересмотреть фотографии и ролики, уже перейдя на другую работу.

Если приблизить картинку, можно заметить, что в мусорном баке будто сидит человек: через щель видны глаза и часть носа. Ближе к концу записи он начинает двигаться. «У меня буквально мурашки по коже, что это за хрень…» — написала автор ролика в описании.

Многие пользователи TikTok пришли в ужас после увиденного. Они написали, что посмотрели запись ночью, поэтому у них могут быть проблемы со сном. При этом некоторые зрители усомнились в подлинности ролика — якобы Стьюбс создала подстроенный ужастик.