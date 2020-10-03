Россиянка сняла зловещую фигуру в кустах и исчезла на несколько дней

Российская пользовательница TikTok под ником Kukuha_fly выпустила ролик, в котором показала зловещую фигуру в кустах. После публикации этих кадров девушка исчезла и не появлялась в соцсети несколько дней.

Kukuha_fly с двумя подругами шли по ночной улице, когда увидели неподвижную человеческую фигуру около соседнего подъезда, ее отчасти закрывали деревья. При этом голова была повернута в сторону девушек.

«Мы уже хотим вызывать полицию, это выглядит, как будто мертвый человек сидит в кресле», — написала автор ролика. Чтобы усилить пугающий эффект, блогерша также наложила на видео зловещую музыку.

Многих зрителей напугал этот пост в TikTok. Некоторые пользователи отметили, что теперь им страшно находиться в пустой комнате. Другие с иронией призвали «инфаркт в студию». Масло в огонь подлила сама тиктокерша, которая на время перестала отвечать на комментарии и выпускать новые ролики. Она вернулась только спустя несколько суток, зато приготовила объяснение произошедшей ситуации.

«Ребят, я жива. Просто четыре дня я пыталась смириться с тем, что я и мои подруги — три тупые курицы. Мы потратили ночь жизни, думая, что нас скоро убьют». — рассказала Kukuha_fly в новом ролике. Как оказалось, девушки испугались картонной фигуры Короля Артура, которая стояла около входа в подъезд дома.

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