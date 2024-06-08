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04:24, 8 июня 2024Мир

Талибы посетят форум Минпросвещения в России

Новая делегация талибов посетит форум министров образования в Казани

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новая делегация талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) посетит международный форум министров образования «Формируя будущее» в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Глава «Российского делового центра» Рустам Хабибуллин заявил, что Афганистан нуждается в инженерах и рабочих специалистах. Он также добавил, что требуются квалифицированные кадры в социальные учреждения и организация обучения молодежи. «Россия в этом активно помогает», — сказал он.

В настоящее время одна делегация талибов уже находится в России на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Кроме того, в 2025 году верховный лидер (эмир) «Талибана» Хайбатулла Ахундзада планирует посетить исламский форум в Казани.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживала отношения с движением «Талибан» для решения накопившихся проблем. «Сейчас работа по выстраиванию отношений ведется. Но мы поддерживали контакты и все эти годы, я имею в виду, для нас эта тема не новая c движением талибов», — отметила дипломат.

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      Марина Совина
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