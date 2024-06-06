Захарова объяснила контакты России с талибами

Захарова: РФ поддерживала контакт с талибами для решения накопившихся проблем

Москва поддерживала отношения с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) для решения накопившихся проблем. Контакты страны с талибами объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

«Сейчас работа по выстраиванию отношений ведется. Но мы поддерживали контакты и все эти годы, я имею в виду, для нас эта тема не новая c движением талибов», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что контакты поддерживались для решения созданных в Афганистане США и НАТО проблем. Представитель российского МИД добавила, что в настоящее время над вопросом исключения радикально движения из списка террористов работают разные ведомства.

Ранее специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов отказался назвать сроки исключения движения «Талибан» из списка запрещенных организаций.