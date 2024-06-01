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13:07, 1 июня 2024Мир

В МИД высказались об исключении «Талибана» из списка запрещенных организаций

В МИД РФ отказались назвать сроки исключения «Талибана» из списка запрещенных

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В МИД России отказались назвать сроки исключения движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) из списка запрещенных организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специального представителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

«Пока все сказано. Когда президент примет решение, тогда будем разговаривать», — заявил Кабулов, отвечая на вопрос о сроках исключения «Талибана» из террористов.

Ранее он сообщал, что МИД совместно с Министерством юстиции России предложили президенту страны Владимиру Путину снять с организации статус запрещенной.

На сообщение об этом отреагировали в США: по мнению координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, это плохой сигнал для остальных государств. Соединенные Штаты, отметил он, не станут признавать талибов официальным правительством Афганистана.

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      Алевтина Запольская
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