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01:01, 29 мая 2024Мир

В Белом доме встревожились из-за плана России исключить «Талибан» из террористов

Кирби: намерение России исключить «Талибан» из террористов — плохой сигнал

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Намерение России исключить афганское движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) из списка запрещенных в стране организаций — плохой сигнал для других государств. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает телеканал CBS.

Он также подчеркнул, что США не станут признавать движение официальным правительством Афганистана. Чиновник обвинил талибов в нарушении обещаний, указав, что они так и не выполнили ни одного взятого на себя обязательства после прихода к власти. При этом, по его словам, речь идет не только об их действиях в отношении женщин, но и о поддержке экономики.

Ранее директор второго департамента Азии МИД, специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что представители Министерства иностранных дел и Министерства юстиции России доложили президенту страны Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из перечня запрещенных в стране организаций.

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      Марина Совина
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