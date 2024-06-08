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04:13, 8 июня 2024Силовые структуры

Клопы искусали 11-месячного ребенка пьяной россиянки

В Шарыпово у матери забрали искусанного клопами 11-месячного ребенка

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю / «Вконтакте»

Стражи порядка передали в специальное учреждение 11-месячного ребенка, которого искусали клопы. Об этом сообщило управление МВД России по Красноярскому краю на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел в городе Шарыпово. В полицию поступило сообщение о спящей возле дверей одной из квартир пьяной девушке. Стражи порядка прибыли на место. В ходе беседы с правоохранителями россиянка 1998 года рождения рассказала, что поссорилась с сожителем и ушла из квартиры, после чего уснула.

Полицейские заглянули в квартиру девушки. Там они нашли ее сожителя и 11-месячного мальчика. Отмечается, что жилье не было убрано.

«При осмотре ребенка было установлено, что его гигиеной не занимаются. На ребенке были зафиксированы следы укусов насекомых. Учитывая реальную угрозу жизни и здоровью ребенка, полицейскими было принято решение о помещении мальчика в специализированное учреждение», — сообщили в МВД.

Подчеркивается, что ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов, родители не привлекались к административной ответственности. В данный момент жизни мальчика ничто не угрожает.

Ранее в Якутии на детской площадке восьмилетний мальчик поджег футболку малолетнему ребенку, и тот получил ожог 25 процентов тела. В отношении родителей восьмилетнего поджигателя возбуждено административное дело. Семья мальчика, как и он сам, поставлены на профилактический учет.

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      Евгений Силаев
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