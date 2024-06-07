Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:19, 7 июня 2024Силовые структуры

В российском регионе на детской площадке мальчик поджег ребенка

В Якутии на детской площадке мальчик поджег малолетнего ребенка

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Якутии на детской площадке восьмилетний мальчик поджег футболку малолетнему ребенку, и тот получил ожог 25 процентов тела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Намского района республики.

По данным правоохранителей, поджог произошел на детской площадке в селе Намцы. Пострадавший находится в реанимации. По словам матери, на ее ребенка напал агрессивный мальчик, уточняет РИА Новости.

В отношении родителей восьмилетнего поджигателя возбуждено административное дело. Семья мальчика, как и он сам, поставлены на профилактический учет. В настоящее время следствие проводит процессуальную проверку происшествия.

Ранее сообщалось, что в Псковской области 17-летний школьник предстанет перед судом за поджог человека.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие заявило, что генерал Попов дал показания на других участников хищения. Его адвокат все отрицает

      Спасатели сообщили об одном человеке под завалами в Луганске после удара ВСУ

      Зеленский выступил против прекращения огня

      Оценена возможность поставок Россией противникам США гиперзвуковых ракет

      В Совфеде отреагировали на обстрел Луганска и порассуждали об «ответке» США

      Россиянин получил 18 лет колонии за двойную расправу над друзьями на охоте

      Адвокат опроверг дачу генералом Поповым изобличающих показаний

      Дачникам назвали способ наказать виновного в затоплении участка соседа

      Оценен эффект от налоговых изменений на рост цен в России

      На Западе назвали главную цель китайской лунной программы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше