В российском регионе на детской площадке мальчик поджег ребенка

В Якутии на детской площадке мальчик поджег малолетнего ребенка

В Якутии на детской площадке восьмилетний мальчик поджег футболку малолетнему ребенку, и тот получил ожог 25 процентов тела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Намского района республики.

По данным правоохранителей, поджог произошел на детской площадке в селе Намцы. Пострадавший находится в реанимации. По словам матери, на ее ребенка напал агрессивный мальчик, уточняет РИА Новости.

В отношении родителей восьмилетнего поджигателя возбуждено административное дело. Семья мальчика, как и он сам, поставлены на профилактический учет. В настоящее время следствие проводит процессуальную проверку происшествия.

Ранее сообщалось, что в Псковской области 17-летний школьник предстанет перед судом за поджог человека.