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20:02, 11 марта 2024Силовые структуры

Российского школьника арестовали за поджог знакомого матери

В Псковской области 17-летний школьник предстанет перед судом за поджог человека

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Псковской области 17-летний школьник предстанет перед судом за поджог человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, инцидент произошел в городе Острове. Там подросток пришел домой и увидел, как его мать распивает спиртное вместе со знакомым. Между несовершеннолетним и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого школьник облил гостя горючей смесью и поджег. В результате полученных травм пострадавший был госпитализирован в Псковскую областную больницу, а затем переправлен в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в Петербурге. Спасти его не удалось.

Издание сообщает, что с места учебы подросток имеет положительные характеристики. В настоящее время он арестован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали 31-летнего местного жителя, которого обвинили в покушении на знакомого из Ялты. Фигурант поджег и ударил пенсионера ножом, приревновав к нему жену.

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      Анна Габай
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