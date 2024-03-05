Россиянин поджег и ударил ножом пенсионера из ревности к жене

В Крыму мужчина поджег и ударил ножом пенсионера, приревновав к нему жену

В Крыму задержали 31-летнего местного жителя, которого обвинили в покушении на знакомого пенсионера из Ялты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие установило, что мужчина подкараулил потерпевшего около его дома в поселке Массандра, вылил на него воспламененную горючую жидкость, ударил ножом в тело и скрылся. Причиной стала ревность мужчины к жене.

Пенсионер смог самостоятельно погасить пламя в реке, после чего обратился к соседям с просьбой вызвать врачей. Мужчину госпитализировали с ожогами лица, шеи, рук и тела, а также колото-резаной раной в поясничной области. Напавшего заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина забил жену, а спустя сутки сам вызвал полицию.