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20:21, 5 марта 2024Силовые структуры

Россиянин поджег и ударил ножом пенсионера из ревности к жене

В Крыму мужчина поджег и ударил ножом пенсионера, приревновав к нему жену

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Крыму задержали 31-летнего местного жителя, которого обвинили в покушении на знакомого пенсионера из Ялты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие установило, что мужчина подкараулил потерпевшего около его дома в поселке Массандра, вылил на него воспламененную горючую жидкость, ударил ножом в тело и скрылся. Причиной стала ревность мужчины к жене.

Пенсионер смог самостоятельно погасить пламя в реке, после чего обратился к соседям с просьбой вызвать врачей. Мужчину госпитализировали с ожогами лица, шеи, рук и тела, а также колото-резаной раной в поясничной области. Напавшего заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина забил жену, а спустя сутки сам вызвал полицию.

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      Илона Палей
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