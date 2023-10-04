Биржевые цены на топливо в России снова начали расти

Стоимость тонны летнего дизеля на Санкт-Петербургской бирже выросла на 6 %

Топливо в России снова начало дорожать. Стоимость бензина и летнего дизеля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вернулась к росту после трехдневного снижения, свидетельствуют данные торгов.

В среду стоимость летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России увеличилась на 5,8 процента, до 57 тысяч рублей за тонну. Тонна бензина Аи-92 стала дороже на 1,2 процента, цена изменилась до 56,1 тысячи рублей за тонну. Премиум-марка Аи-95 подорожала на 1,65 процента, до 58,6 тысячи рублей.

Авиакеросин с начала торгов подешевел на 10,75 процента, до 69,5 тысячи рублей за тонну, а мазут — на 1,55 процента, до 36 тысяч рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене на 8,15 процента, до 27,7 тысячи рублей за тонну.

21 сентября правительство ограничило экспорт бензина и дизельного топлива. Причиной запрета вывоза топлива из страны стал кризис на внутреннем рынке, вызванный резким ростом оптовых цен и дефицитом в десятках регионов страны. Пересмотреть условия экспорта пообещали только после стабилизации на внутреннем рынке.

По словам главы Минэнерго Николая Шульгинова, нерешаемых проблем с заполнением систем хранения топлива из-за ограничений на экспорт в России нет, а все текущие трудности преодолеваются. Власти поставили задачу не допустить остановку НПЗ и знают ситуацию на каждом из предприятий. Пока проблем с производством нет, в дальнейшем будут приняты системные меры, пообещал он.