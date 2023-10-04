Российские власти пообещали не допустить остановки производства бензина

Глава Минэнерго Шульгинов пообещал не допустить остановки НПЗ из-за запретов

Нерешаемых проблем с заполнением систем хранения топлива из-за ограничений на экспорт в России нет, все текущие трудности преодолеваются. Об этом, комментируя сообщения о возможном сокращении производства на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), заявил глава министерства энергетики Николай Шульгинов, передает ТАСС.

По его словам, власти поставили задачу не допустить остановку НПЗ и знают ситуацию на каждом из предприятий. Пока проблем с производством не наблюдается, в дальнейшем будут приняты системные меры.

Шульгинов подчеркнул, что тема обсуждается на всех уровнях, ослабление запрета действительно готовится. Сроки, в которые оно может быть обнародовано, чиновник не назвал.

До этого «Коммерсантъ» сообщил о готовности властей разрешить экспорт дизельного топлива по нефтепродуктопроводам «Север» и «Юг» из-за того, что произведенный продукт уже некуда сливать. Обсуждается и вопрос по квотам поставок. Аналогичного решения в отношении бензина пока не ожидается.

Вместе с тем участники рынка также отмечают, что без срочного решения проблемы может быть сорван переход с летнего дизельного топлива на зимнее, что значительно усложнит ситуацию в северных регионах. Кроме того, переполнение резервуаров и системы «Транснефти» создает угрозу сокращения производства бензина.

Правительство объявило о введении временных ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива 21 сентября. Его причиной стал кризис на внутреннем рынке, вызванный резким ростом оптовых цен и дефицитом в десятках регионов страны. Пересмотр условий экспорта власти пообещали только после стабилизации на внутреннем рынке, но без указания сроков.