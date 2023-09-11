Российские заправки проверят на неоправданное повышение цен

ФАС объявила о проверке заправок на неоправданное повышение цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о начале проверок формирования цен на бензин и дизельное топливо на заправках, чтобы исключить возможные манипуляции в области конечной стоимости горючего, в том числе для аграриев. Об этом говорится в сообщении на странице ведомства.

Речь идет о ценообразовании от закупки на нефтеперерабатывающем заводе и до реализации потребителю. Требование о проверке направлено в территориальные органы ведомства. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.

С начала года стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла почти в два раза. В последний месяц исторические максимумы достигались практически в ежедневном режиме.

В понедельник, 11 сентября, стоимость Аи-92 превысила отметку в 67,6 тысячи рублей за тонну, а дизельного топлива — 71 тысячу рублей. При этом десятки регионов России сообщают о дефиците топлива.

Ранее сегодня глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что причиной роста цен и перебоев с топливом на юге России стали действия недобросовестных участников рынка, которые закрывают АЗС и провоцируют дефицит. Чиновник не уточнил, каким образом эти бизнесмены получают выгоду, однако подчеркнул, что власти борются с явлением.

Также, по словам Шульгинова, свою роль играет так называемый серый экспорт — продажа за рубеж топлива, которое было куплено на бирже для реализации внутри страны. По его оценке, с начала года таким образом было вывезено несколько миллионов тонн (на экспорт миллион тонн отправляется примерно за три дня).