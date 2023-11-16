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17:47, 16 ноября 2023Экономика

Биржевые цены на бензин резко снизились

Цена на бензин Аи-92 на СПбМТСБ за сутки упала более чем на четыре процента

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Стоимость бензина сорта Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 16 ноября, снизилась на 4,03 процента, до 49 287 рублей за тонну, свидетельствуют данные площадки.

Сорт Аи-95 подешевел на 2,74 процента, до 52 386 рублей, летнее дизельное топливо потеряло в цене 3,58 процента (59 153 рублей), межсезонное — 2,14 процента (57 429 рублей), а зимнее — 1,84 процента (69 037 рублей).

Такое падение наблюдается после нескольких дней значительного роста, который начался на прошлой неделе. Поводом для него стали сообщения СМИ о готовности властей отменить ограничения на экспорт нефтепродуктов. Утверждалось, что решение будет принято уже на этой неделе.

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Глава Минэнерго Николай Шульгинов также упоминал обсуждение снятия запрета на экспорт Аи-95 и Аи-92, однако не называл сроки. Столь резкое падение цен может быть связано с тем, что участники рынка больше не ждут пересмотра ограничений.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с нефтяными компаниями принять меры по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. На этой неделе Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве направило в адрес крупнейших нефтяных компаний письма о недопущении роста цен на автозаправках.

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      Платон Щукин
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