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13:49, 13 ноября 2023Экономика

Власти заявили о недопустимости роста цен на бензин в Москве

УФАС Москвы предупредило нефтяников о недопустимости роста цен на бензин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве направило в адрес крупнейших нефтяных компаний предупредительные письма о недопущении роста цен на реализуемое на автозаправках топливо. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Адресатам посланий, речь в которых идет о розничных продажах в столице, заявили, что в случае выявления необоснованного повышения розничных цен на нефтепродукты к ним будут приняты меры антимонопольного реагирования.

УФАС напомнило о постоянно ведущемся мониторинге и контроле цен на московском рынке нефтепродуктов, а также том, что принятые властями системные меры в целях стабилизации ситуации позволили сформировать достаточные запасы топлива и обеспечить им потребителей по сниженным ценам.

Стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в конце прошлой недели перешла к резкому росту после продолжительного падения. Такая динамика наблюдалась на фоне слухов о скорой отмене всех ограничений на экспорт бензина, о которой, в частности, со ссылкой на источники писало агентство Reuters. Обсуждение вопроса о возобновлении экспорта «и АИ-92, и АИ-95» подтвердил 8 ноября и министр энергетики России Николай Шульгинов.

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      Дмитрий Воронин
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