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16:28, 10 ноября 2023Экономика

Биржевые цены на топливо перешли к резкому росту

Цены на топливо на СПбМТСБ выросли на фоне слухов об отмене запрета экспорта

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В последние два дня стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) перешла к резкому росту после продолжительного падения. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин сорта АИ-92 прибавил почти по два процента на обеих сессиях, дойдя до 50,4 тысячи рублей за тонну. Сорт АИ-95 подорожал почти на три процента, до 52,5 тысячи рублей.

Летнее дизельное топливо поднялось до 58,8 тысячи рублей за тонну, что на 7,5 процента выше, чем 1 ноября. Зимний дизель вырос в цене до 71,3 тысячи рублей, рост — более 3 процентов с начала недели.

Такая динамика наблюдается на фоне слухов о скорой отмене всех ограничений на экспорт бензина. Накануне, 9 ноября, об этом со ссылкой на несколько источников в отрасли сообщил Reuters. Также на этой неделе глава Минэнерго Николай Шульгинов рассказал, что правительство рассматривает возможность смягчения экспортных ограничений на нефтепродукты, в том числе из-под запрета могут вывести некоторые марки бензина.

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В ответ на рекордный рост биржевых цен на бензин и дизтопливо, а также растущий дефицит горючего в регионах правительство 21 сентября ввело ограничения на экспорт нефтепродуктов. В отношении дизельного топлива они были ослаблены 6 октября. За это время цены на нефтепродукты заметно сократились, однако пока удешевление не перенеслось на розничные цены.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с нефтяными компаниями принять меры по стабилизации цен на бензин и дизтопливо в рознице. Доклады об исполнении поручений представят 10 ноября и 8 декабря.

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      Платон Щукин
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