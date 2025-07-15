Переработка нефти в России резко снизилась

Bloomberg: Экспорт российской нефти резко вырос на фоне падения загрузки НПЗ

Ближе к середине июля экспорт российской нефти достиг 3,23 миллиона баррелей в сутки в среднем за четыре недели, что является месячным максимумом. Об этом со ссылкой на данные мониторинга танкерных перевозок сообщает Bloomberg.

Помимо небольшого, на 40 тысяч баррелей в сутки, роста добычи, на этот результат повлияло существенное сокращение совокупной загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В первые девять дней июля они перерабатывали около пяти миллиона баррелей в сутки, что на 300 тысяч меньше, чем месяцем ранее.

По оценкам агентства, снижение связано с плановыми ремонтами на ряде предприятий, что и позволило высвободить больше нефти для экспорта и компенсировать падение прошлых недель.

Ранее сообщалось, что правительство России собирается ввести полный запрет на экспорт бензина на август и сентябрь (сейчас крупные нефтяные компании могут поставлять бензин за рубеж), если ситуация с биржевыми ценами, которые достигли максимумов с начала года, не исправится.

Как утверждают СМИ, соответствующее решение принято на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов у вице-премьера Александра Новака. Официально о таком условии не говорилось, однако чиновник публично поручил компаниям своевременно выводить НПЗ из ремонтов и соблюдать плановые показатели.