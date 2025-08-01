Темпы подорожания бензина в России оценили

Минэнерго: Цены на бензин на заправках в РФ растут в рамках инфляции

Стоимость бензина на заправках в России растет в рамках общего инфляционного фона и принятых решений в акцизной политике. Так оценили темпы подорожания топлива в Минэнерго РФ, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в качестве ориентира формируется цель на удержание роста розничных цен на топливо темпами, близкими к инфляции. Для этого используют инструменты налогового, таможенного, административного регулирования.

«И эта цель на протяжении многих лет успешно достигается, при этом розничные цены, как средние, так и по отдельным компаниям и регионам, временами отклоняются от общестрановой инфляции, опережая или отставая от нее», — пояснили в Минэнерго.

В июле биржевые цены на марки Аи-92 и Аи-95 обновили максимумы последних лет, на фоне чего в СМИ появилась информация о планах ввести полный запрет на экспорт бензина, который будет действовать в августе и сентябре.

28 июля правительство полностью запретило вывоз бензина из России до 31 августа 2025 года. Временная мера распространилась на производителей нефтепродуктов, хотя раньше действовала только на непроизводителей бензина. Ее объяснили сохранением стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ.