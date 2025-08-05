Стоимость бензина в России достигла нового максимума

Премиальный АИ-95 подорожал на Петербургской бирже до 77,97 тыс. рублей за тонну

В ходе торгов во вторник, 5 августа, стоимость бензина премиальной марки АИ-95 по территориальному индексу европейской части России достигла нового максимума и вплотную приблизилась к отметке в 78 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

К 15:36 по московскому времени котировки АИ-95 подскочили примерно до 77,97 тысячи рублей. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 1,25 процента. Днем ранее стоимость премиального топлива находилась в районе 77 тысяч рублей. Таким образом, за сутки АИ-95 прибавил в цене еще почти тысячи рублей.

Стоимость АИ-92, в свою очередь, поднялась на 1,01 процента, до 67,3 тысячи рублей, а летнее дизтопливо подорожало на 0,29 процента, до 58,3 тысячи. Для сравнения, в ходе торгов в понедельник, 4 августа, котировки этих видов топлива оценивались в 66,64 тысячи и 58,13 тысячи рублей соответственно.

Эксперты связывают удорожание основных видов автомобильного топлива в России в том числе с последствиями атак украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Последнее такое нападение произошло в минувшие выходные, в субботу, 2 августа. В результате атаки, утверждал «Коммерсантъ», могли быть повреждены установки первичной переработки сырья суммарной производительностью около 40 тысяч тонн в сутки.

Именно это обстоятельство, как отмечалось, стало главной причиной роста тревожных настроений на бирже. Всему виной — угроза сокращения предложения топлива на рынке в период традиционно высокого летнего спроса, который продолжает расти. Во избежание коллапса на внутреннем рынке правительство еще в конце июля полностью запретило вывозить бензин из страны. Эта мера будет действовать до 31 августа 2025 года и распространится на производителей нефтепродуктов, хотя раньше затрагивала только непроизводителей бензина. Впрочем, пока экстренная мера властей не привела к каким-либо результатам — биржевые цены на бензин в РФ бьют рекорды второй день подряд.