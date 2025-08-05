Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:53, 5 августа 2025Экономика

Стоимость бензина в России достигла нового максимума

Премиальный АИ-95 подорожал на Петербургской бирже до 77,97 тыс. рублей за тонну
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В ходе торгов во вторник, 5 августа, стоимость бензина премиальной марки АИ-95 по территориальному индексу европейской части России достигла нового максимума и вплотную приблизилась к отметке в 78 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

К 15:36 по московскому времени котировки АИ-95 подскочили примерно до 77,97 тысячи рублей. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 1,25 процента. Днем ранее стоимость премиального топлива находилась в районе 77 тысяч рублей. Таким образом, за сутки АИ-95 прибавил в цене еще почти тысячи рублей.

Стоимость АИ-92, в свою очередь, поднялась на 1,01 процента, до 67,3 тысячи рублей, а летнее дизтопливо подорожало на 0,29 процента, до 58,3 тысячи. Для сравнения, в ходе торгов в понедельник, 4 августа, котировки этих видов топлива оценивались в 66,64 тысячи и 58,13 тысячи рублей соответственно.

Материалы по теме:
ВСУ атаковали станцию КТК под Краснодаром. После этого Путин обратился к иностранным акционерам. О чем он заявил?
ВСУ атаковали станцию КТК под Краснодаром. После этого Путин обратился к иностранным акционерам. О чем он заявил?
19 февраля 2025
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Эксперты связывают удорожание основных видов автомобильного топлива в России в том числе с последствиями атак украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Последнее такое нападение произошло в минувшие выходные, в субботу, 2 августа. В результате атаки, утверждал «Коммерсантъ», могли быть повреждены установки первичной переработки сырья суммарной производительностью около 40 тысяч тонн в сутки.

Именно это обстоятельство, как отмечалось, стало главной причиной роста тревожных настроений на бирже. Всему виной — угроза сокращения предложения топлива на рынке в период традиционно высокого летнего спроса, который продолжает расти. Во избежание коллапса на внутреннем рынке правительство еще в конце июля полностью запретило вывозить бензин из страны. Эта мера будет действовать до 31 августа 2025 года и распространится на производителей нефтепродуктов, хотя раньше затрагивала только непроизводителей бензина. Впрочем, пока экстренная мера властей не привела к каким-либо результатам — биржевые цены на бензин в РФ бьют рекорды второй день подряд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

    Опровергнут популярный миф о простуде и сквозняке

    Киркорова обязали выплатить Пенсионному фонду 10 тысяч рублей через суд

    Передислокацию подводных лодок США к берегам России назвали жестом на публику

    Ида Галич высказалась о фигуре после родов

    Предсказаны новые санкции ЕС против Китая и Индии

    Зеленский поручил сократить бюрократию

    Европа испытала «ответ» американскому Patriot

    Трамп назвал условие встречи с Си Цзиньпином

    Раскрыты масштабы выдворения россиян из Финляндии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости