Путин оценил работу Центробанка

Путин: ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к цели в 4 процента

Центральный банк России борется с инфляцией и пытается вернуться к инфляции в четыре процента. Так оценил работу регулятора президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, если резко снизить ключевую ставку в стране, это приведет к резкому росту цен.

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что Центральный банк страны продолжает борьбу с инфляцией и подчеркнул, что финансовые власти ведут себя профессионально и принимают необходимые меры для стабилизации экономики.

В последнее время представители рынка все чаще заводят о необходимости смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в России. В числе аргументов за то, чтобы опустить ставку сразу на 2 процентных пункта, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов привел снижение темпов роста цен до менее чем 8,3 процента, идущее в направлении прогноза регулятора, который ожидает годовую инфляцию на уровне 6-7 процентов, а также замедление темпов экономического роста.