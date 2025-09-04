Экономика
12:41, 4 сентября 2025Экономика

Приведены аргументы в пользу снижения ключевой ставки до 16 процентов

Аналитик Чернов: Ключевую ставку ЦБ РФ снизит в сентябре до 16-17 %
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В сентябре Банк России может замедлить темпы снижения ключевой ставки либо же сохранить «разбег», снизив показатель сразу до 16 процентов годовых, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Как следует из его комментария, поступившего «Ленте.ру», последний вариант выглядит сейчас более вероятным.

В числе аргументов за то, чтобы опустить ставку сразу на 2 процентных пункта, специалист привел снижение темпов роста цен до менее чем 8,3 процента, идущее в направлении прогноза регулятора, который ожидает годовую инфляцию на уровне 6-7 процентов, а также замедление темпов экономического роста.

При этом Чернов напомнил, что хотя ЦБ и скорректировал прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 18,8-19,6 процента с более высоких уровней, «он не подразумевает сильных снижений», а наблюдающееся снижение цен «все-таки является разовым сезонным фактором».

Ранее этот же аналитик отмечал, что темпы снижения ключевой ставки, повлияют на то, реализуются ли в России риски технической рецессии, поскольку для достижения верхних границ прогноза ЦБ о годовом росте экономики в пределах 1,5-2,5 процента (при фактическом росте ВВП в 1,2 процента в январе-июне) «потребуется ускорение экономической активности во втором полугодии, что при текущих условиях пока выглядит маловероятным».

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, августовские экономические данные показывают довольно явные симптомы того, что все приближается к нулевым отметкам роста, на фоне чего ожидающийся показатель ставки в 14 процентов годовых к концу года недостаточен для «оживления экономики». Речь в связи с этим должна идти об уровнях «12 процентов или ниже», достигнув которых страна, скорее всего, увидит оживление экономики.

