Темпы снижения ключевой ставки связали с опасностью технической рецессии в России

Аналитик Чернов: Без заметного смягчения ДКП есть опасность технической рецессии

Темпы смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), то есть, по сути, снижения ключевой ставки, повлияют на то, реализуются ли в России риски технической рецессии, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В его комментарии, поступившем «Ленте.ру», в частности, говорится, что для достижения верхних границ прогноза ЦБ о годовом росте экономики РФ в пределах 1,5-2,5 процента (при фактическом росте ВВП в 1,2 процента в январе-июне) «потребуется ускорение экономической активности во втором полугодии, что при текущих условиях пока выглядит маловероятным».

Такие оценки он приводит с учетом того, что экономика в первом полугодии росла в четыре раза медленнее, чем годом ранее, когда она прибавляла за шесть месяцев 4,8 процента, а во втором квартале 2025-го ее рост замедлился до 1,1 процента после 1,4 процента в первом.

Перечислив факторы, ставшие причинами замедления роста ВВП, среди которых ослабление внутреннего спроса на фоне высоких процентных ставок, замедление инвестиционной активности и снижение экспорта в условиях внешнеторговых ограничений, аналитик указал, что, согласно базовому сценарию, рост экономики по итогам года достигнет 1,5-1,7 процента, то есть будет на уровнях, которые озвучил на недавнем совещании у главы государства министр финансов Антон Силуанов.

Если в четвертом квартале не последует заметное смягчение ДКП и оживление внутреннего спроса, российская экономика «продолжит двигаться по траектории замедленного роста с повышенными рисками технической рецессии в начале 2026 года», резюмировал Чернов.

Технической рецессией называют два поквартальных снижения ВВП, происходящие подряд. Ключевую ставку начиная с июня Банк России снижал дважды подряд, доведя до нынешних 18 процентов. Большинство экспертов ожидает, что регулятор опустит ее в сентябре до 16-17 процентов, даже с учетом того, что инфляционные ожидания населения в августе выросли.