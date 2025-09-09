Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:14, 9 сентября 2025Экономика

Силуанов назвал условие для снижения ключевой ставки в России

Силуанов: Для снижения ключевой ставки необходим взвешенный федеральный бюджет
Вячеслав Агапов

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Для снижения ключевой ставки необходим взвешенный федеральный бюджет. Такое условие для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) назвал глава Минфина Антон Силуанов, его цитирует РБК.

Текущие высокие ставки в кредитовании — итог повышенного бюджетного импульса в предыдущие годы. Чтобы снова не приводить к такой ситуации, нужно сбалансировать проект финансового плана, так можно будет рассчитывать на более мягкую денежно-кредитную политику.

По словам чиновника, проект бюджета на 026 год верстали с учетом цены на нефть марки Urals в среднем 59 долларов за баррель

«Мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, достаточно взвешенный, 59 долларов, где-то 60 долларов в последующие годы», — пояснил он.

Ранее глава ведомства отмечал, что в федеральном бюджете на 2025 год изначально учитывалась среднегодовая ключевая ставка 18,5 процента. Позже прогноз повысили до 20,5 процента. Если регулятор продолжит политику смягчения ДКП, это позволит сократить траты казны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры выяснили условие, при котором Запад согласится уступить России территории. Что потребуют от Москвы взамен?

    Опубликован прогноз Жириновского к 2030 году

    Стали известны подробности последних дней жизни выпавшего из окна педиатра в Москве

    Возлюбленная Ди Каприо снялась в прозрачном платье для журнала

    Волонтеры массово отравились на фестивале в российском регионе

    Страны Африки нарастили импорт российского мороженого

    Российского правозащитника осудили за фейки об армии

    Доктор Мясников назвал указывающие на инфаркт или инсульт в течение пяти лет признаки

    Некоторым автомобильным брендам предсказали исчезновение

    Узнавшие о двойной жизни друзей люди поделились удивительными историями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости