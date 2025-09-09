Силуанов назвал условие для снижения ключевой ставки в России

Силуанов: Для снижения ключевой ставки необходим взвешенный федеральный бюджет

Для снижения ключевой ставки необходим взвешенный федеральный бюджет. Такое условие для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) назвал глава Минфина Антон Силуанов, его цитирует РБК.

Текущие высокие ставки в кредитовании — итог повышенного бюджетного импульса в предыдущие годы. Чтобы снова не приводить к такой ситуации, нужно сбалансировать проект финансового плана, так можно будет рассчитывать на более мягкую денежно-кредитную политику.

По словам чиновника, проект бюджета на 026 год верстали с учетом цены на нефть марки Urals в среднем 59 долларов за баррель

«Мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, достаточно взвешенный, 59 долларов, где-то 60 долларов в последующие годы», — пояснил он.

Ранее глава ведомства отмечал, что в федеральном бюджете на 2025 год изначально учитывалась среднегодовая ключевая ставка 18,5 процента. Позже прогноз повысили до 20,5 процента. Если регулятор продолжит политику смягчения ДКП, это позволит сократить траты казны.