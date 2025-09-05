В Кремле объяснили необходимость притормозиться для российской экономики

Песков: Экономике нужно было притормозиться для макроэкономической стабильности

Экономике России нужно было притормозиться для обеспечения макроэкономической стабильности. Так объяснил необходимость замедления пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости

На площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) представитель Кремля высказался о процессе охлаждения экономики.

«Да, мы сейчас притормозились, но нужно было притормозиться с тем, чтобы обеспечивать макроэкономическую стабильность», — объяснил он.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российская экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось, поэтому аналитики его министерства, составляющие прогнозы, просчитывают в том числе и стрессовые варианты.

Ситуация с охлаждением кредитования юридических и физических лиц, добавил Решетников, сложилась достаточно сложная. Последствия этого охлаждения выразятся в том, что предприятия накопят определенный объем убытков. В первую очередь речь идет о процентных платежах.