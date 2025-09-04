Скорость охлаждения российской экономики оценили

МЭР: Экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось

Охлаждение российской экономики идет быстрее, чем ожидалось. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его процитировало ТАСС.

По его словам, в такой ситуации аналитики ведомства, готовя прогнозы, просчитывают различные варианты, в том числе стрессовые. Иными словами, оцениваются все факторы: и текущая динамика, и ситуация в мировой экономике.

В начале августа министерство экономического развития сообщало, что по итогам первой половины 2025 года темпы роста российской экономики замедлились до 1,2 процента. Причинами продолжающегося охлаждения тогда назвали жесткую денежно-кредитную политику Центробанка. Кроме того, свою роль в этом сыграли западные санкции, которые усложнили доступ российских предприятий к технологическому оборудованию и затормозили проведение модернизации действующего.