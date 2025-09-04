Решетников предупредил о последствиях охлаждения экономики

Решетников: Убытки предприятий станут одним из последствий охлаждения экономики

В России сложилась достаточно сложная ситуация с охлаждением кредитования юридических и физических лиц. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Его процитировало ТАСС.

Он полагает, что последствия этого охлаждения выразятся в том, что предприятия накопят определенный объем убытков. В первую очередь речь идет о процентных платежах.

«Придется потом отдавать эти долги, а значит, период возврата к инвестиционной фазе роста, к сожалению, отодвинется вправо», — констатировал министр.

Ранее Решетников заявил, что российская экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось. Поэтому аналитики его министерства, составляющие прогнозы, просчитывают в том числе и стрессовые варианты.

Как сообщало министерство экономического развития, по итогам первой половины 2025 года темпы роста российской экономики замедлились до 1,2 процента.