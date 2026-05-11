21:05, 11 мая 2026Мир

Фицо рассказал одному из европейских лидеров о встрече с Путиным

Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал президенту Австрии Александру Ван дер Беллену о своей поездке в Москву и встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу словацкого правительства.

Темой беседы с европейским лидером был и визит на торжества, посвященные Дню Победы, и содержание переговоров с российским президентом.

Ранее Фицо заявил, что готов к значительному интересу по поводу своей поездки в Москву на 9 мая со стороны глав стран Евросоюза.

Словацкий премьер на встрече с Путиным заявил о поддержке «взаимовыгодных дружественных отношений» и посетовал, что между странами снова возникает «железный занавес».

