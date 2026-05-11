21:21, 11 мая 2026

В небе над Германией столкнулись два самолета

В небе на юго-западе Германии столкнулись два небольших самолета
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В небе на юго-западе Германии произошел авиационный инцидент — столкнулись два небольших самолета. По данным агентства DPA, в результате происшествия никто не пострадал.

Уточняется, что инцидент произошел днем 10 мая на высоте около 800 метров. «Оба самолета получили легкие повреждения, однако оба пилота смогли вернуться на аэродромы в [городах] Шпайер и Хоккенхайм и благополучно приземлиться», — говорится в материале.

Участниками авиаинцидента стали мотопланер и самолет с винтовым двигателем. Пилоты не получили никаких травм, пассажир одного из самолетов тоже не пострадал. Сейчас полиция устанавливает причины произошедшего.

В конце апреля сообщалось, что самолет авиакомпании United Airlines с десятками пассажиров на борту едва не столкнулся с беспилотником при посадке в США. Тогда также обошлось без пострадавших.

