Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:35, 30 апреля 2026

Самолет с десятками пассажиров на борту едва не столкнулся с беспилотником при посадке

Алина Черненко

Фото: Bernd Settnik / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании United Airlines с десятками пассажиров на борту едва не столкнулся с беспилотником при посадке в США. Об этом пишет FOX 5 San Diego & KUSI News.

Инцидент произошел с Boeing 737, летевшим из Сан-Франциско в Сан-Диего, Калифорния. По данным властей, незадолго до приземления в ​​международном аэропорту Сан-Диего пилот сообщил диспетчеру об опасном сближении с дроном на высоте около 3 тысяч футов (примерно 914 метров). Согласно аудиозаписи, он описал объект как красный и блестящий.

«Экипаж рейса 1980 авиакомпании United Airlines сообщил о возможном появлении беспилотника незадолго до прибытия в Сан-Диего. Самолет благополучно приземлился, и пассажиры покинули воздушное судно в обычном режиме. Наша команда технического обслуживания не обнаружила никаких повреждений после тщательного осмотра», — говорится в заявлении перевозчика для издания.

В сентябре 2025 года в России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником. Инцидент мог произойти с воздушным судном Ан-26 «Камчатского авиапредприятия» во время вылета из Петропавловска-Камчатского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok