Самолет с десятками пассажиров на борту едва не столкнулся с беспилотником при посадке

Самолет United Airlines опасно сблизился с беспилотником при посадке в США

Самолет авиакомпании United Airlines с десятками пассажиров на борту едва не столкнулся с беспилотником при посадке в США. Об этом пишет FOX 5 San Diego & KUSI News.

Инцидент произошел с Boeing 737, летевшим из Сан-Франциско в Сан-Диего, Калифорния. По данным властей, незадолго до приземления в ​​международном аэропорту Сан-Диего пилот сообщил диспетчеру об опасном сближении с дроном на высоте около 3 тысяч футов (примерно 914 метров). Согласно аудиозаписи, он описал объект как красный и блестящий.

«Экипаж рейса 1980 авиакомпании United Airlines сообщил о возможном появлении беспилотника незадолго до прибытия в Сан-Диего. Самолет благополучно приземлился, и пассажиры покинули воздушное судно в обычном режиме. Наша команда технического обслуживания не обнаружила никаких повреждений после тщательного осмотра», — говорится в заявлении перевозчика для издания.

В сентябре 2025 года в России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником. Инцидент мог произойти с воздушным судном Ан-26 «Камчатского авиапредприятия» во время вылета из Петропавловска-Камчатского.