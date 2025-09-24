В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником

«Авиаторщина»: В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с БПЛА

В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на отчет Росавиации.

Уточняется, что инцидент мог произойти с воздушным судном Ан-26 «Камчатского авиапредприятия» во время вылета из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики 2 августа. На борту находились 28 пассажиров, включая четырех детей.

При проведении осмотра после благополучной посадки самолета специалисты обнаружили вмятину на фронтальной обогреваемой кромке. На вопрос о причине повреждения экипаж ответил, что это последствие столкновения с птицей на взлете в аэропорту Елизово.

В источнике говорится, что характерные следы в месте удара отсутствовали: там не было ни следов крови, ни перьев. В итоге эту версию комиссия по расследованию исключила. Члены экипажа, в свою очередь, заверили, что не зафиксировали никаких изменений в управляемости самолетом.

В процессе расследования отпали еще несколько версий, и комиссия Росавиации пришла к выводу, что повреждение, скорее всего, было получено в результате столкновения Ан-26 с неустановленным объектом. Вероятнее всего, это было беспилотное воздушное судно, пишут авторы материала.

Ранее сообщалось, что пилот пассажирского самолета заметил БПЛА в небе после вылета из Сочи. Дрон двигался с моря в сторону берега.