Макрон накричал на аудиторию во время выступления в Африке

Макрон вышел из себя и накричал на аудиторию во время выступления в Найроби
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел из себя и накричал на аудиторию во время выступления на сессии по культуре саммита «Африка вперед» в Найроби, обратило внимание РИА Новости.

«Извините, все! Эй! Эй! Эй! Простите, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда такие люди, которые так вдохновлены, приходят сюда и выступают при таком шуме», — повысил политик голос на публику.

Французский лидер заявил о неуважении и предложил желающим разговариваться на личные темы выйти на улицу или переместиться в кабинеты для двухсторонних встреч.

Ранее Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян продемонстрировали дружеское прощание по завершении визита французского президента в Ереван. На опубликованных кадрах видно, как политики долго обнимаются и обмениваются жестами в виде сердечек.

Эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова отметила, что такое поведение является не лучшим для политиков столь высокого уровня. По ее словам, в деловом этикете существует табу на прикосновение коллег.

