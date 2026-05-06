Макрон и Пашинян нарушили табу делового этикета

Эксперт по этикету Холгова: Макрон и Пашинян нарушили табу на прикосновение

Долгое дружеское прощание президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна является не лучшим поведением для политиков столь высокого уровня, рассказала в разговоре с «Лентой.ру» эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова. По ее словам, в деловом этикете существует табу на прикосновение коллег.

Макрон и Пашинян продемонстрировали дружеское прощание по завершении визита французского президента в Ереван. На опубликованных кадрах видно, как политики долго обнимаются и обмениваются жестами в виде сердечек.

«С точки зрения делового этикета, конечно, это не лучшее поведение. В деловом этикете существует табу на прикосновение коллег, исключение делается только для рукопожатия. Объятия, поцелуи, идти в обнимку, все это с точки зрения делового этикета запрещено. Конечно, есть этикет, протокол, а есть обычная жизнь и человеческий фактор. Люди могут действительно подружиться, очень тепло друг к другу относиться, позволять себе какие-то вольности. Однако, если мы говорим о столь высоком уровне, такие вещи лучше не допускать», — сказала Холгова.

По словам эксперта, когда это происходит не в присутствии камер и журналистов, подобные вольности допустимы для политиков. Однако в присутствии СМИ достаточно рукопожатий и доброжелательной интонации.

«Это далеко от эталона поведения, все-таки на таком уровне достаточно рукопожатий, доброжелательной интонации, улыбки, теплого взгляда и не более. Никаких сердечек и подмигиваний быть не должно, мы говорим о политических лидерах, на которых смотрит весь мир», — подчеркнула Холгова.

Ранее Эммануэль Макрон во время визита в Ереван спел песню известного музыканта Шарля Азнавура «Богема» под аккомпанемент Никола Пашиняна.

Пение Макрона, однако, раскритиковал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его мнению, главе государства надо заниматься решением проблем граждан своей страны, а не петь песни вместе с премьер-министром Армении.

