Во Франции возмутились пением Макрона в Ереване

Политик Филиппо раскритиковал выступление Макрона и Пашиняна на ужине в Ереване

Президенту Франции Эммануэлю Макрону надо заниматься решением проблем граждан своей страны, а не петь песни вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Он нас не щадит! После того как Макрон вчера бегал трусцой и гладил бездомных собак, сегодня он поет с огромным вдохновением… Тем временем десятки миллионов французов хотели бы, чтобы были приняты меры по снижению цен на топливо, например», — возмутился политик.

Макрон в ходе визита в Ереван посетил ужин, на котором решил исполнить песню La Bohème французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура. Джазовый музыкант Ваагн Айрапетян аккомпанировал ему на фортепиано, позже к ним присоединился Пашинян, он играл на барабанах.

3 мая Макрон объяснил, почему его жена Брижит не приехала вместе с ним в Ереван, где проходит саммит Европейского политического сообщества. По его словам, супруга осталась в Париже из-за других обстоятельств. При этом французский лидер добавил, что первая леди республики «много думает об Армении».

