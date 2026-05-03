22:10, 3 мая 2026

Макрон объяснил приезд в Армению без жены

Макрон заявил, что его жена не смогла приехать в Ереван из-за обстоятельств
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michtof / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему его жена Брижит не приехала вместе с ним в Ереван, где проходит саммит Европейского политического сообщества. Причину ее отсутствия он раскрыл армянскому порталу News.am.

По словам французского лидера, его супруга «осталась в Париже из-за других обстоятельств» и приносит извинения. «Она много думает об Армении и мысленно с вами», — добавил он.

Ранее Брижит Макрон рассказала, что проживание в Елисейском дворце изменило ее восприятие мира. Она призналась, иногда ей бывает грустнее, чем обычно. «Я увидела тьму этого мира, глупость и злобу», — поделилась первая леди Франции.

