Макрон объяснил приезд в Армению без жены

Макрон заявил, что его жена не смогла приехать в Ереван из-за обстоятельств

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему его жена Брижит не приехала вместе с ним в Ереван, где проходит саммит Европейского политического сообщества. Причину ее отсутствия он раскрыл армянскому порталу News.am.

По словам французского лидера, его супруга «осталась в Париже из-за других обстоятельств» и приносит извинения. «Она много думает об Армении и мысленно с вами», — добавил он.

Ранее Брижит Макрон рассказала, что проживание в Елисейском дворце изменило ее восприятие мира. Она призналась, иногда ей бывает грустнее, чем обычно. «Я увидела тьму этого мира, глупость и злобу», — поделилась первая леди Франции.