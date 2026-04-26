Брижит Макрон призналась в приступах пессимизма из-за статуса первой леди

Брижит Макрон рассказала о приступах меланхолии из-за жизни в Елисейском дворце

Первая леди Франции Брижит Макрон рассказала, что проживание в Елисейском дворце изменило ее восприятие мира. Иногда бывает грустнее, чем обычно, призналась она в интервью изданию La Tribune Dimanche.

Брижит уже двадцать лет замужем за Эммануэлем Макроном, но последние десять лет (в 2017 году тот стал президентом Франции — прим. «Ленты.ру») проходили для них в новом статусе. Это десятилетие было очень насыщенным, но оставило позади «простую нормальную жизнь», в которой были дети, работа, падения, взлеты, вспоминает супруга французского лидера.

«Я увидела тьму этого мира, глупость и злобу», — отметила первая леди. Из-за этого иногда возникают приступы пессимизма, которых не было раньше, поделилась она.

Ранее руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял ситуацию, произошедшую между Макроном и его женой при приземлении в Индии самолета с супругами на борту. Как только двери воздушного средства открылись, хозяин Елисейского дворца ушел обратно в салон, оставив Брижит Макрон беседовать с папарацци. «Что же там все-таки произошло?!» — полюбопытствовал правый политик.