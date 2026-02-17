Ситуацию между Макроном и его супругой высмеяли

Политик Филиппо высмеял ситуацию, произошедшую между супружеской четой Макронов

Глава правой французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял ситуацию, произошедшую между президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди страны Брижит Макрон. Соответствующий пост Филиппо опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Хозяин Елисейского дворца во время посадки президентского борта в Индии неожиданно ушел в салон самолета сразу же, когда открылась его дверь, оставив свою супругу наедине с папарацци.

«Что же там все-таки произошло?!» — написал он, комментируя ситуацию между президентской четой.

Ранее «Лента.ру» выяснила, что предполагаемым «бойфрендом» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) французского лидера Эммануэля Макрона, упомянутым в переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна и бывшего советника президента США Стивена Бэннона, является экс-чиновник по особым поручениям в администрации президента Франции и бывший телохранитель Макрона Александр Беналла.