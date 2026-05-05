Макрон спел песню Азнавура под аккомпанемент Пашиняна

21:47, 5 мая 2026

Макрон в Ереване спел песню Азнавура «Богема» под аккомпанемент Пашиняна
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Ереван спел песню известного музыканта Шарля Азнавура «Богема» под аккомпанемент премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Кадры опубликовал телеканал franceinfo.

На рояле французскому лидеру аккомпанировал армянский джазовый исполнитель Ваагн Айрапетян, а Пашинян сыграл на ударных. За творческим номером с улыбкой наблюдал президент Армении Ваагн Хачатурян.

Пение Макрона, однако, раскритиковал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его мнению, главе государства надо заниматься решением проблем граждан своей страны, а не петь песни вместе с премьер-министром Армении.

