Бывший СССР
09:27, 6 мая 2026

Пашинян трижды обнялся с Макроном и показал ему фирменное сердечко

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян тепло попрощался с президентом Франции Эммануэлем Макроном у трапа самолета после завершения его визита. Видео опубликовано в Telegram-канале главы армянского правительства.

На прощание политики трижды обнялись, продолжительное время подержались за руки, беседуя. Когда Макрон поднялся на середину лестницы, он помахал рукой армянскому премьеру, который в ответ показал французскому лидеру фирменное сердечко.

Ранее Макрон и Пашинян подписали документ об установлении стратегического партнерства между странами. Помимо этого, представители двух стран заключили соглашения о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, полупроводников и исследований в области военных технологий и оборонных систем.

