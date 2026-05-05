Армения и Франция подписали документ о стратегическом партнерстве

Пашинян и Макрон подписали документ о стратегическом партнерстве между странами

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали документ об установлении стратегического партнерства между странами. Об этом армянский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Между Арменией и Францией была подписана Совместная декларация об установлении стратегического партнерства, затем мы с Эммануэлем Макроном выступили с заявлениями», — написал Пашинян.

Помимо этого, представителями двух стран были подписаны документы о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, полупроводников и исследований в области военных технологий и оборонных систем.

Ранее президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко прокомментировал «Ленте.ру» политический курс армянского руководства и внутриполитическую ситуацию в стране. По его словам, Пашинян выстраивает политическую стратегию через перераспределение ответственности за потерю Карабаха и постепенное сближение с Западом.