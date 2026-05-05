Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:55, 5 мая 2026Бывший СССР

Армения и Франция подписали документ о стратегическом партнерстве

Пашинян и Макрон подписали документ о стратегическом партнерстве между странами
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали документ об установлении стратегического партнерства между странами. Об этом армянский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Между Арменией и Францией была подписана Совместная декларация об установлении стратегического партнерства, затем мы с Эммануэлем Макроном выступили с заявлениями», — написал Пашинян.

Помимо этого, представителями двух стран были подписаны документы о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, полупроводников и исследований в области военных технологий и оборонных систем.

Ранее президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко прокомментировал «Ленте.ру» политический курс армянского руководства и внутриполитическую ситуацию в стране. По его словам, Пашинян выстраивает политическую стратегию через перераспределение ответственности за потерю Карабаха и постепенное сближение с Западом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

    КМП США отработал переброску «убийц кораблей» NMESIS по воздуху

    В России стало больше пирамид и нелегальных кредиторов

    В Харькове произошли мощные взрывы

    53-летняя бывшая жена Лепса показала лицо без макияжа

    Повар предостерег от опасной для здоровья ошибки при приготовлении яиц

    Открыт способ замедлить разрушение мозга при болезни Альцгеймера

    Маршал назвал причину бесплатных выступлений в День Победы

    В российском городе стало тяжело дышать

    Иран раскрыл цель новых ударов по странам Персидского залива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok