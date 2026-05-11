Захарова отреагировала словом «зря» на желание Каллас стать переговорщиком с РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на намерение главы Евродипломатии Каи Каллас стать переговорщиком в диалоге России и Евросоюза. Ее комментарий передает РИА Новости.

«Зря», — заявила российский дипломат, комментируя желание европейского политика.

Ранее Каллас заявила, что могла бы стать посредником в переговорах России с Европой. Она заявила, что сможет «распознать ловушки, которые расставляет Россия».

До этого ирландский журналист Чей Боуз счел Каллас слабоумной. Так он отреагировал на слова главы европейской дипломатии, обеспокоенной возросшим влиянием России в Европе.