21:01, 11 мая 2026Мир

Захарова одним словом отреагировала на желание Каллас участвовать в переговорах с Россией

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на намерение главы Евродипломатии Каи Каллас стать переговорщиком в диалоге России и Евросоюза. Ее комментарий передает РИА Новости.

«Зря», — заявила российский дипломат, комментируя желание европейского политика.

Ранее Каллас заявила, что могла бы стать посредником в переговорах России с Европой. Она заявила, что сможет «распознать ловушки, которые расставляет Россия».

До этого ирландский журналист Чей Боуз счел Каллас слабоумной. Так он отреагировал на слова главы европейской дипломатии, обеспокоенной возросшим влиянием России в Европе.

