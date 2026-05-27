15:10, 27 мая 2026Наука и техника

Боевые возможности Су-57Д раскрыли

Летчик Богдан: Двухместный Су-57Д расширит боевые возможности авиагруппы
Иван Потапов
Фото: Нина Паршина / РИА Новости

Российский двухместный истребитель пятого поколения Су-57Д существенно расширит боевые возможности авиагруппы. Об этом ТАСС рассказал заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан.

«Функции и возможности взаимодействия с другими летательными аппаратами у спарки сильно шире», — сказал пилот.

По его мнению, в перспективе боевые возможности Су-57Д могут быть расширены. «Но это уже вопрос будущего, окно боевых возможностей для двухместной машины только открывается», — добавил летчик.

Ранее Богдан заявил, что двухместная версия Су-57 заинтересует потенциальных иностранных заказчиков.

Также в мае он заметил, что второй член экипажа двухместной версии российского истребителя пятого поколения будет выполнять задачи командира авиагруппы.

