14:59, 27 мая 2026

Крупный продавец одежды в России закрыл 50 магазинов

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

По итогам 2025 года крупный российский ретейлер FunDay, входящий в группу «Спортмастер», закрыл около 50 магазинов из-за потери дохода, так что по состоянию на май у него осталось 116 точек. Об этом со ссылкой на консультанта на рынке торговой недвижимости и источник, близкий к самой компании, пишут «Известия».

Собеседник издания указал, что компания сначала просит скидку на аренду, а если не получает ее, то сообщает о закрытии магазина. В FunDay связали изменения с повышением эффективности отдельных локаций, а также подчеркнули сохранение стабильности сети.

Между тем еще один источник утверждает, что со сложностями столкнулись все бренды «Спортмастера», и теперь они вынуждены пересматривать структуру сети. Например, в 2025-м из-за падения рентабельности пришлось закрыть 62 магазина O'STIN. По итогам года продажи бренда упали на 17,4 процента, до 40,4 миллиарда рублей, а в апреле 2026-го у него сменился гендиректор.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева объяснила, что на рынке одежды и обуви в целом усиливаются процессы оптимизации. В первом квартале 2026 года на российском рынке количество покупок одежды и обуви снизилось на четыре процента.

Ранее сообщалось, что поставки одежды из Китая в Россию в первом квартале выросли на 60 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а экспорт обуви из США в Россию — на 43 процента.

