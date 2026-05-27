15:47, 27 мая 2026Экономика

Национализированную сеть кинотеатров не смогли приватизировать

Торги по продаже сети кинотеатров «Люксор» сорвались из-за отсутствия желающих
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Аукцион по продаже ООО «АСкино» (оператор сети кинотеатров «Люксор»), который после национализации принадлежит Росимуществу, не состоялся из-за отсутствия желающих. Об этом со ссылкой на протокол пишут «Ведомости».

Актив пытались приватизировать по начальной цене 335,2 миллиона рублей с шагом торгов 3,35 миллиона. Для участия претенденты должны были внести задаток в размере 20 процентов от начальной стоимости.

«Люксор» является одной из старейших киносетей страны, первый кинотеатр она открыла в 1998 году. Ранее компания входила в десятку крупнейших по числу залов, но в последние годы количество кинотеатров под ее управлением стремительно падало.

В собственность государства ООО «Аскино» перешло в декабре 2025 года. Тогда Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество латвийского Rietumu Banka, у которого в залоге были активы сети.

Ранее сообщалось, что Росимущество во второй раз подряд не смогло продать на аукционе национализированные активы группы ЮГК. Сначала за одного из крупнейших золотодобытчиков страны пытались выручить 162 миллиарда рублей, а во время повторных торгов, назначенных по «голландской» схеме, то есть со снижением, цена при наличии двух участников могла опуститься в два раза.

