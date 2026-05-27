Лобовое столкновение с тягачом унесло жизни трех человек

В Ленинградской области в ДТП с грузовиком погибли три человека, включая ребенка

На 372-м километре федеральной трассы А-114 («Вологда – Новая Ладога») в Бокситогорском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Renault и тягача. О этом ДТП сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Водитель большегруза не пострадал. В салоне легковой машины находились водитель, женщина-пассажир и несовершеннолетний ребенок. Для них поездка закончилась летальным исходом. Прибывшим спасателям для извлечения тел пришлось разрезать кузов искореженного автомобиля.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

