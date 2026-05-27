Семен Ермолинский, который входил в список самых разыскиваемых преступников России, скончался в декабре 2023 года в арендованной квартире в Минске. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
«10 декабря 2023 года наряд милиции прибыл в дом №20 по Игуменскому тракту — его вызвал хозяин квартиры. В ней сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину без признаков жизни», — рассказал источник.
Позже покойного опознали как Семена Ермолинского — убийцу, который входил в жестокую банду неонацистов из Екатеринбурга и сбежал из страны в 2012 году. На счету его банды, орудовавшей всего год, было 16 расправ.
Ермолинский оказался интернет-экспертом
Минские милиционеры не нашли в квартире, которую снимал Ермолинский, никаких его документов — лишь банковские карты на разные имена и благодарственные письма от популярного российского интернет-сервиса, на котором пользователи могли задавать вопросы и получать ответы от экспертов, представителей компаний и других участников.
Уже позже хозяин квартиры нашел под шкафом паспорта своего арендатора, причем вместе с поддельным Ермолинский хранил и подлинный документ.
Беглый преступник обзавелся поклонниками в Минске
Во время жизни в Белоруссии Семен Ермолинский представлялся Андреем, а свой день рождения отмечал 23 февраля. Как ранее уточняли СМИ, после переезда убийца занялся написанием фантастических хорроров и вскоре обрел популярность у поклонников жанра.
Читатели знали его под именем Андрея Миллера, но никогда не видели его лица. Свою внешность он скрывал даже во время прямых эфиров в интернете. На новом месте жительства беглый преступник не стал затворником. По словам источника в местной милиции, в Минске у него были друзья и кроме того он активно общался в соцсетях. На его писательской странице друзья и поклонники до сих пор оставляют комментарии.
Ермолинский умер от коронавируса
Уже после пандемии COVID-19 Семен Ермолинский заразился коронавирусом, но к врачам обращаться не стал — боялся, что они раскроют его личность. В результате у него началась тяжелая пневмония, которая и привела к летальному исходу.
Ермолинский действительно умер из-за того, что побоялся обратиться к врачу
В июне 2025 года МВД России исключило Ермолинского из перечня самых разыскиваемых преступников страны, за сведения о которых ведомство готово платить миллион рублей.
Неонацист сбежал из России в 2012 году
Семен Ермолинский по кличке Генри входил в банду уральских неонацистов. Группировка расправлялась с мигрантами, сутенерами и наркозависимыми. Большинство ее жертв были зарезаны или добиты ножами — группировке пригодились навыки Ермолинского, который увлекался ножевым боем.
Банда просуществовала около года и была разгромлена в 2012 году. Все ее участники были осуждены, кроме Ермолинского, который после первых задержаний своих подельников сбежал из России.
По одной из версий, беглец год прожил в Алжире, а когда закончились деньги, перебрался на Украину и даже собирался воевать на Донбассе (но неизвестно, на чьей стороне). По другой, после первых арестов убийца сразу отправился в Белоруссию, сделал себе документы на имя Андрея Миллера и занялся писательством.
Как бы то ни было, именно в Белоруссии Семен Ермолинский и умер. Его личность подтвердила генетическая экспертиза.