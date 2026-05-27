16:01, 27 мая 2026

Россияне начали терять интерес к путешествиям по родине

Президент РСТ Уманский: Спрос на летние туры в России снижается на 4,8 процента
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россияне начали терять интерес к путешествиям по родине — спрос на туры на предстоящий летний сезон снижается на 4,8 процента. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По сообщению эксперта, в 2026 году туроператоры отмечают «охлаждение во внутреннем туризме», тогда как прошедший летний сезон показывал рост на 9 процентов. «Эти данные заставляют задуматься и продолжить работу по стимулированию и восстановлению спроса. Тенденция для нас не самая позитивная», — отметил Уманский.

Представитель РСТ подчеркнул, что эти показатели — естественная коррекция после нескольких лет бурного роста. Так, в 2023 году сфера туризма регистрировала двукратное увеличение интереса к отечественным курортам, в 2024 году рынок рос более чем на 15 процентов, однако прошлый год заканчивался с показателями в пределах 5 процентов. При этом 70 процентов россиян планируют летний отпуск в стране.

Ранее туроператоры пожаловались на низкий спрос на отдых в России на фоне укрепляющегося рубля. По словам Уманского, спрос на отдых в стране в 2026 году падает из-за отсутствия качественного предложения на рынке.

