Низкий спрос на отдых в России объяснили словами «зарубежные предложения привлекательнее»

Президент РСТ Уманский: Крепкий рубль не способствует развитию туризма в России

Туроператоры пожаловались на низкий спрос на отдых в России на фоне укрепляющегося рубля. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По словам представителя российской турсферы, спрос на отдых в стране в 2026 году падает из-за отсутствия качественного предложения на рынке. Несмотря на то что государство наращивает приоритет в данном вопросе, эффекты от реализации новых гостиничных программ будут ощутимы только к 2028-2030 годам. А на данный момент туроператоры «уперлись в потолок предложений».

Второй причиной отсутствия интереса со стороны россиян стала их покупательная способность. «Мы видим, что крепкий рубль, к сожалению, не способствует развитию внутреннего туризма. Зарубежные предложения в ряде случаев привлекательнее. Мой прогноз, что этот год мы пройдем в показателях прошлого года», — объяснил Уманский.

Ранее стало известно, что российские отели достигли лимита в повышении цен на проживание. По результатам исследования независимого эксперта Якова Адамова, турпоток замедляется, поэтому рост цен начал опережать реальный спрос.