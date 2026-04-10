Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:11, 10 апреля 2026

Низкий спрос на отдых в России объяснили словами «зарубежные предложения привлекательнее»

Президент РСТ Уманский: Крепкий рубль не способствует развитию туризма в России
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Туроператоры пожаловались на низкий спрос на отдых в России на фоне укрепляющегося рубля. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По словам представителя российской турсферы, спрос на отдых в стране в 2026 году падает из-за отсутствия качественного предложения на рынке. Несмотря на то что государство наращивает приоритет в данном вопросе, эффекты от реализации новых гостиничных программ будут ощутимы только к 2028-2030 годам. А на данный момент туроператоры «уперлись в потолок предложений».

Второй причиной отсутствия интереса со стороны россиян стала их покупательная способность. «Мы видим, что крепкий рубль, к сожалению, не способствует развитию внутреннего туризма. Зарубежные предложения в ряде случаев привлекательнее. Мой прогноз, что этот год мы пройдем в показателях прошлого года», — объяснил Уманский.

Ранее стало известно, что российские отели достигли лимита в повышении цен на проживание. По результатам исследования независимого эксперта Якова Адамова, турпоток замедляется, поэтому рост цен начал опережать реальный спрос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok